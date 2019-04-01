台大學者柯慶明 今驚傳家中跌倒不幸往生

2019-04-01 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕國立臺灣大學中國文學系所和台灣文學研究所教授柯慶明，今（1）日被國立臺灣大學中國文學博士衣若芬在臉書上公布死訊，指柯慶明在家中跌倒後不幸往生，享壽73歲。

學者衣若芬晚間6點35分在臉書發文表示，據消息指出，柯慶明教授在家中不幸因跌倒而過世。隨後在晚間7點21分，國立臺灣大學中國文學系公開在其官網上證實了這項消息。

柯慶明生於1946年3月12日，畢業於台大中文系，是臺靜農、屈萬里、洪炎秋等人的弟子，在23歲那年在台大協助當時的系主任屈萬里，37歲那年升任講師，42歲時成為副教授，47歲坐上教授的位子，柯慶明也曾遠赴美國哈佛大學與日本京都大學研究「漢學」。

柯慶明專攻中國近現代文學和台灣文學，台灣大學在2004年成立台灣文學研究所，他在2005年至2008年擔任研究所所長，也曾主持台大出版中心；該校學生聽聞教授死訊，均感到相當悲痛，直呼是「最爛的愚人節玩笑」、「天啊，我希望不是真的」。

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