桌球館打羽毛球 台南市體育處開罰

2019-04-01 21:36

［記者劉婉君／台南報導］台南市立桌球館委外經營，卻遭民眾投書管理單位在桌球館裡從事羽球活動，台南市體育處今天下午前往訪查屬實，對業者開罰5000元，並限期改善，以維護民眾權益，並展實落實監督委外場館的決心。

體育處表示，依照市立桌球館委外管理的契約規定，管理單位不得於場館內辦理與營業項目無關之活動（包含商業與非商業）。在接獲民眾反映後，為了維護熱愛桌球運動市民的權益，該處立即派員前往訪查，發現確實有違反契約的情形發生，因此於今日對業者發函開罰懲罰性違約金5000元及限期改善。

體育處強調，對於市府委託經營管理的各場館，絕對會秉持有效運用的精神，管理單位如有違反規定，絕對會要求立即改善，如果限期未改善，也會持續開罰，直到改善為止。

教育局表示，南市體育處目前經管的有新營體育園區、永華體育園區、永華國民運動中心、桌球館、柔道館、市立棒球場、市立游泳池、市立溜冰場及東寧網球場等，其中有11處場館採取委外管理方式，引進專業運動團隊協助管理，目的是希望活化場館，讓市民擁有更好的運動休閒空間，為了維護市民權益，如果有違反委託契約規定，一定會嚴格依據契約內容開罰。

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