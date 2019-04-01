打疫苗送扭蛋 北市健康服務中心送好禮鼓勵兒童打疫苗

2019-04-01 13:37

〔記者蔡思培／台北報導〕兒童節即將到來，台北市大安區健康服務中心最近就祭出扭蛋活動與獎勵，鼓勵大安區家長帶兒童進行疫苗施打。今年預計上小學一年級、且設籍大安區的學童，只要在今年6月30日前完成滿五歲3劑疫苗接種，就可以參加扭蛋活動，獲得小禮物，學童也能進入國小前就有完整的疫苗保護力。

全國性預防接種資訊管理系統資料顯示，107年度台北市入學世代3針疫苗完成接種率93.38%，北市大安區疫苗完成接種率92.36%。不過今年開始截至3月止，大安區滿5歲常規疫苗接種全數完成率只有48.02%，台北市大安區健康服務中心為鼓勵小一新鮮人入學前完成3劑疫苗注射，特別辦理打疫苗轉扭蛋的活動。今年預計上小學一年級且設籍大安區的學童，只要在今年6月30日前完成該年齡層應接種之3劑疫苗，即可持兒童健康手冊到大安區健康服務中心體驗扭蛋活動、兌換小禮物，禮物包括造型橡皮擦、小小兵購物袋、迪士尼實用提袋等，兌換時間截止日是108年7月15日，限量1200份。

北市立聯合醫院仁愛院區家醫科主任陳芳君表示，嬰幼兒感染麻疹時會因重覆感染產生中耳炎、肺炎以及腦炎等併發症，近年還出現感染日本腦炎致死的個案。接種疫苗是有效預防傳染病的方法，她建議學童應於國小開學前完成3劑疫苗接種，分別是「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗（DTaP-IPV）單1劑」、「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）第2劑」以及「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗1劑」。

大安區健康服務中心主任楊明娟表示，預防接種是疾病防治的初段預防策略，也是最有成本效益的公共衛生措施，她呼籲家長儘速帶小朋友、並記得攜帶兒童健康手冊與健保卡，到北市合約醫療院所與12區健康服務中心院外門診部完成相關疫苗施打。

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