竹市兒藝節試營運首日破5萬人次 兒藝節全攻略玩透透！

2019-03-31 15:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市兒童藝術節這兩天試營運，今天是試營運第二天，第一天試營運短短4小時就湧入超過5萬人次搶先體驗九大遊具，超高人氣及民眾評價都很高，直說今年的遊句很特別，很多體驗讓孩子玩得開心又刺激。

文化局表示，今天是試營運第二天，同樣下午1點不到就很多民眾排隊，而兩天的試營運應會吸引破10萬人次體驗，預料4月4日到4月7日正式開放期間，每天可能吸引超過5萬人次進場，加上有40家在地美食組成的新竹味市集、星光場表演劇碼等活動，精采可期，4月4日開幕式當天，也會有幻象戰機衝場並繞行會場一圈，將提供市民最棒的兒童節連假活動，歡迎全台大小孩子一起來度過行程滿滿的太空探險。

市府也規劃兒藝節全攻略的活動，包過勇敢冒險兵2日全攻略：第一天可領取號碼牌包括漂浮單車後享受幻象衝場的速度感，接著體驗漂浮單車後，享用新竹味市集的午餐，並觀賞歡樂聯盟雜耍表演，接著再體驗迷幻穿越術，進行手作課程，體驗太空漫步，接著用完晚餐後再觀賞精采的星光場，接著在新竹市住一晚。

第二天可領取號碼牌體驗征服天空接著玩神奇階梯、征服天空、午餐、觀賞歡樂聯盟雜耍表演、迷你搖擺屋、對抗地心引力、彈力碰碰球、取水口散步接著晚餐後快樂回家。

或者也可安排一天假期，體驗幻象衝場、彈力碰碰球、迷幻穿越術、午餐、逛新竹味市集親子活動、迷你搖擺屋、地抗地心引力等，然後到取水口散步，晚餐後再觀賞星光場表演。

若是未滿100公分的小小孩，市府也準備沒有年齡限制的遊具和精彩活動，包括可到2樓的彈力碰碰球，享受被各種色彩的彈力球充斥的球池，還可參加親子端端樂、趣味冒險箱、一起過小河及買菜小達人等趣味競賽；也可體驗迷你搖擺屋，再體驗對抗地心引力，來場瘋狂彈跳，再欣賞各種音樂表演。

文化局表示，兒藝節每天中午12點及下午1點，也安排街頭互動表演，由世界級表演團體「歡樂聯盟」為觀眾帶來小丑雜耍、現代馬戲等互動節目，每天下午1點半還有多肉植物及搖鈴等DIY手作教學活動、下午3點半有南西肯恩、梅斯樂團、盧苑呈及陳忻玥的音樂表演。

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