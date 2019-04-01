這份兒童節禮物全國都有！清明連假兒童「免費」遊綠博

2019-04-01 13:23

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭綠色博覽會在冬山河生態綠舟登場，縣長林姿妙今上午宣布，慶祝兒童節，全國12歲以下幼童於清明4天連假期間遊綠博，享免費入園優惠。

綠博為宜蘭春季旗艦活動，即日起至5月12日止，活動為期44天；綠博門票成人為100元；12歲至7歲享兒童優待票80元優惠、7歲以下則可以免費入園。

為迎接4月4日兒童節，宜蘭縣政府送給全國兒童節禮物，林姿妙今上午出席兒童節活動時宣布，4月4日至7日，4天清明假期招待12歲以下兒童免費遊綠博。林姿妙說，希望讓全台爸爸、媽媽在連假期間帶著家人遊綠博，享歡樂。

今年綠博以「綠遊」為主題，園區分為「農業實驗學校區」與「生態綠舟區」兩大區塊，共有「農遊驛站」、「好食光雜貨店」、「農業實驗學校」、「海洋小學」、「稻此一游」等10處特色展館，主軸環扣綠色生活、環保節能、低碳飲食等概念。

縣府表示，除兒童節優惠外，綠博鼓勵低碳旅遊，外縣市民眾如果搭乘大眾運輸到宜蘭，憑當天車票票根，即可免費入園；至於縣民部分，則規劃鄉鎮週，每週特定鄉鎮民眾可免費入園。

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