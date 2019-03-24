宜縣廣發綠博貴賓券 購票者怨被當「傻子」

2019-03-24 15:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭「綠色博覽會」預計本月30日登場，即日起至29日開放民眾預購套票；但有民眾完成套票預購後，卻在日前出席活動時，拿到縣長林姿妙親發的貴賓券，且另場餐會也有縣府人員發放貴賓券，質疑提早預購者被縣府當「傻子」。對此，縣府解釋，多1張票能多帶1人入園，贈票也是行銷手法之一。

主辦單位：行銷手法之一

宜蘭縣政府主辦的綠色博覽會，今年邁入第20年，3日至5月12日在冬山河生態綠舟登場，即日起至3月29日開放門票預購，分為雙博、雙園套票，雙博可暢遊綠博及蘭陽博物館，2張票享5折優惠，雙園套票則可暢遊綠博與傳藝中心，原價400元，優惠價250元，單買綠博全票，每張則為100元。

近日有民眾提早預購門票，未料日前出席救國團社會優秀青年表揚大會時，卻碰到林姿妙親發綠博貴賓券。不僅於此，日前某商業同業公會理監事就職典禮上，縣長隨行也向出席者各發1張貴賓券，以當天席開20餘桌計算，預計送出逾200張貴賓券。

陳姓民眾指出，綠博套票預購有5折優惠，為支持縣內活動，他提早到超商購票，未料在青年表揚大會上，縣長卻向出席者親手發放貴賓券，人人有獎。

由於貴賓券可免費入園，陳姓民眾質疑，縣府廣發貴賓券如同鼓勵他們幾名購票者「退票」，先買票的支持者就像是傻子，對他們並不公平。

對此，主辦單位解釋，為鼓勵民眾入園，每年綠博均會印製貴賓券發放，但每張票券都有流水號，領取單位也都有登記，管控貴賓券流向。

至於民眾質疑縣府濫發貴賓票，將買票者當「傻子」，主辦單位則說，預購票可享其他園區優惠，發放貴賓券則是行銷手段之一，「多1張票多1人入園」，民眾可憑券帶更多好友體驗綠博園區，對推廣綠博有加分作用。

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