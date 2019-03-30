綠博開幕秀英、日語 林姿妙：要讓宜蘭躍向國際

2019-03-30 13:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府辦理的綠色博覽會，今在冬山河生態綠舟開幕，活動以「綠遊」為主題，規劃生態綠舟、農業實驗學校2大區，並有10個館區供民眾參觀；宜蘭縣長林姿妙參與開幕典禮致詞時，還秀一小段英、日語，她表示，英、日語致詞有空就會練習，她希望未來綠博能帶領宜蘭躍向國際，帶動地方經濟發展。

綠博今年已邁入第20年，是宜蘭縣政府春季的旗艦活動，昨天的開幕典禮，除全日免費入園外，縣政府準備了1000份綠博20歲生日禮「綠博米」，贈送給前1000名入園的遊客。

開幕典禮於10點開始，由日本太鼓祭典打擊樂的太鼓表演揭開序幕，隨後蘭陽舞蹈團、印尼滴迪克藝術團、日本和太鼓大元組、行樂愛樂室內樂團及50蘭合唱團與聲納合唱團，共同演出綠博20序曲。

典禮最後，林姿妙帶領貴賓，一起為綠博標誌汽球充滿氣，同時啟動爆破，舞台頂上色彩繽紛炫麗的紙花和700顆氣球飛落，象徵綠博20周年「綠遊新世紀」開幕。

府農業處指出，綠博園區分為「農業實驗學校區」與「生態綠舟區」2大區塊，規劃出10個具有不同特色的展館，包含「農遊驛站」、「好食光雜貨店」、「農業實驗學校」「海洋小學」、「稻此一游」、「蘭花廊道」、「多元民族文化區」、「綠遊時光機」、「環境教育中心」及「里山生活家」等，要帶給民眾不一樣的身心靈感受。

農業處表示，園區內數百場的表演場次是今年的一大亮點，除本土的當代絲竹樂團、偶戲團及原住民歌手外，為增加節目豐富度，還邀請印尼滴迪克藝術團，結合印尼的傳統舞蹈等超過200位國際藝術家，演出「山海大祭」與「千年誓約」2大劇碼，象徵綠博20再創高峰。

林姿妙致詞時表示，宜蘭人以辦喜事的心情，舉行綠色博覽會，希望透過綠博，帶動地方的發展與進步，相信今年活動內容非常豐富，場館與表演也都各具特色，歡迎所有鄉親、好友，一起來到綠博參觀。

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