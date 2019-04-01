「三隻小豬來找茶」 長榮女中學生帶領幼童做餐點

2019-04-01 11:00

〔記者劉婉君／台南報導〕慶祝兒童節，台南市長榮女中推出「三隻小豬來找『茶』」活動，餐飲科與觀光科學生變身為老師，教小朋友做盆栽蛋糕、奶茶，現場還有毛豆炒泡麵品嘗，提早陪幼童歡度兒童節。

台南地區茶飲產業盛行，長女在2年前即於餐飲科開設茶飲文化，為了推廣在地產業，活動中使用的茶葉是與在地茶商合作開發的茶包，毛豆則是新市農會的生鮮產品。

長女畢業成果發表今年起走出戶外，適逢兒童節，學生們透過幼兒教學方式呈現學習成果，帶領小朋友製作盆栽蛋糕，並捏出3隻小豬當裝飾，隨後再動手搖製奶茶，讓參與的小朋友相當開心。

另外，觀光科府城古蹟美食特色班，則烹調毛豆炒泡麵供民眾品嘗。

長女校長蔡玉敏表示，學校近年積極推廣台南在地產業，餐旅群科教學多使用在地食材，茶飲文化班使用的茶葉，是與在地企業、陳博士茗茶共同開發的三角茶包，高成本的投資，除了扶植在地產業，也希望讓學生了解食材的重要性。而學校師生也積極參與新市農會毛豆節活動，更有學生獲選為毛豆先生、小姐。

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