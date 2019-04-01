崙背豐榮國小慶祝兒童節 碰碰車開進校園

2019-04-01 13:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕崙背鄉豐榮國小為了給學生一個難忘的兒童節，今天特別將小朋友的碰碰車帶進校園，讓學生「撞」個過癮外，師生也一起玩大龍球趣味競賽，以增進師生間默契與信任度，孩子笑聲不斷，留下難忘的回憶。

全校只有93名學生的豐榮國小，是個偏鄉小學，資源較少，學校為了讓學生能有個歡樂及特別的兒童節，舉辦兒童節慶祝活動，除贈送學生具有測步及記時的健康手環，希望學生能養成走路運動的好習慣外，也引進8輛碰碰車，讓學生體驗飆速及對撞的刺激感受。

小朋友坐上電動車，一開始只是小心的駕馭車輛，等到熟悉速度及控制感後，就開始飆速、快速轉彎，甚至與其他小朋友對撞，現場歡樂及尖叫聲不斷。

師生之後也一起玩大龍球遊戲，還品嚐好吃的紅豆餅，一點巧思，也能讓偏鄉的孩子過個不一樣的兒童節。

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