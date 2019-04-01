紀念普悠瑪罹難師 花蓮里民合力重現圍牆彩繪
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去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容喜愛在社區繪畫，花蓮市公所及美崙國中師生重新上色。（記者王錦義攝）

去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容喜愛在社區繪畫，花蓮市公所及美崙國中師生重新上色。（記者王錦義攝）

2019-04-01 13:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容，喜愛在社區繪畫，生前曾在花蓮第9支郵局圍牆彩繪，但色彩已褪；社區居民希望能留住8年前的作品，在美崙國中師生巧手下，重新上色讓作品再次繽紛起來，市長魏嘉賢今前往頒發感謝狀。

林思容的二姊今早看到恢復色彩的壁畫眼眶泛紅說，妹妹全心全力為著社區美化努力，還要照顧高齡92歲的老母親，家人曾笑她說：「80年才做得完的事，她拚命要在50歲前完成」，每天連午覺都不睡為著社區忙碌，如今看到彩繪牆重現光輝她很感動，不僅讓妹妹的精神繼續延續，也讓更多的人看到花蓮的美好。

二姊說，家中7個兄弟姊妹感情很好，小妹發生意外後，大家都非常傷心難過，92歲老母知道後哭了一天，之後再也不哭，為的是要做榜樣。思容原本的畫室也沒有變動，還找來書法、美術老師來上課，用不同的方式懷念思容。她也每天主動早起參加社區活動，就是不想讓妹妹在天之靈還有掛念。

民運里長林美靜哽咽說，與林思容老師相識12年，她主動貢獻所長參與社區美化，除花蓮第9支郵局旁彩繪牆，還有里公廁外牆美化、地磚馬賽克拼貼及休閒小站入口意象等，她無私奉獻不收酬勞，長年教導長者畫畫、手工藝，罹難消息傳出眾人不捨，她見郵局前彩繪牆歷時8年早已斑駁，遂發動里民及美崙國中師生重現。

美崙國中三年級學生慕祈說，之前得知林思容老師故事，帶著感情修補作品，不過圍牆長久風吹日曬，原先有點斑駁，在大家努力下，先清理後，再用三原色油漆盡量調成原本顏色，最困難地方是其中有塊粉紫紅色怎麼樣都調不出來，用了快一桶油漆才調出相近的豬肝色補上去，大概花了4天完成，很高興能參與這次活動，讓老師的創作延續。

魏嘉賢今天表揚學生、感謝校方支持。他說，這次機會讓學生們能共同參與，了解藝術創作的過程，學習到與社區鏈結的精神。感謝林思容過去對社區的付出，未來能鼓勵更多人參與社區各項事務，這是地方創生最主要的精神。

  • 去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容喜愛在社區繪畫，花蓮市公所及美崙國中師生重新上色。（花蓮市公所提供）

    去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容喜愛在社區繪畫，花蓮市公所及美崙國中師生重新上色。（花蓮市公所提供）

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