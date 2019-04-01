紀念普悠瑪罹難師 花蓮里民合力重現圍牆彩繪

2019-04-01 13:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容，喜愛在社區繪畫，生前曾在花蓮第9支郵局圍牆彩繪，但色彩已褪；社區居民希望能留住8年前的作品，在美崙國中師生巧手下，重新上色讓作品再次繽紛起來，市長魏嘉賢今前往頒發感謝狀。

林思容的二姊今早看到恢復色彩的壁畫眼眶泛紅說，妹妹全心全力為著社區美化努力，還要照顧高齡92歲的老母親，家人曾笑她說：「80年才做得完的事，她拚命要在50歲前完成」，每天連午覺都不睡為著社區忙碌，如今看到彩繪牆重現光輝她很感動，不僅讓妹妹的精神繼續延續，也讓更多的人看到花蓮的美好。

二姊說，家中7個兄弟姊妹感情很好，小妹發生意外後，大家都非常傷心難過，92歲老母知道後哭了一天，之後再也不哭，為的是要做榜樣。思容原本的畫室也沒有變動，還找來書法、美術老師來上課，用不同的方式懷念思容。她也每天主動早起參加社區活動，就是不想讓妹妹在天之靈還有掛念。

民運里長林美靜哽咽說，與林思容老師相識12年，她主動貢獻所長參與社區美化，除花蓮第9支郵局旁彩繪牆，還有里公廁外牆美化、地磚馬賽克拼貼及休閒小站入口意象等，她無私奉獻不收酬勞，長年教導長者畫畫、手工藝，罹難消息傳出眾人不捨，她見郵局前彩繪牆歷時8年早已斑駁，遂發動里民及美崙國中師生重現。

美崙國中三年級學生慕祈說，之前得知林思容老師故事，帶著感情修補作品，不過圍牆長久風吹日曬，原先有點斑駁，在大家努力下，先清理後，再用三原色油漆盡量調成原本顏色，最困難地方是其中有塊粉紫紅色怎麼樣都調不出來，用了快一桶油漆才調出相近的豬肝色補上去，大概花了4天完成，很高興能參與這次活動，讓老師的創作延續。

魏嘉賢今天表揚學生、感謝校方支持。他說，這次機會讓學生們能共同參與，了解藝術創作的過程，學習到與社區鏈結的精神。感謝林思容過去對社區的付出，未來能鼓勵更多人參與社區各項事務，這是地方創生最主要的精神。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/