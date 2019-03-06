「畫家媽媽」妙筆生花！ 楊梅火車站變身「百花園」

2019-03-06 20:25

〔記者許倬勛／桃園報導〕楊梅火車站前牆面樸素灰暗，經由楊梅裕成里73歲婦人汪桂芬的妙筆點綴，一朵朵鮮嫩欲滴的花兒盛開在斑駁的牆上，充滿生機。汪桂芬說，父親曾任台鐵淡水站長，自小對火車站很有感情，希望透過彩繪能讓往來旅客都有好心情。

汪桂芬從小愛畫畫，常常跟在父親屁股後面，用筆記本描繪車站光景，趕車的旅客、鳴笛的火車都是她臨摹的素材，但因早婚一直忙於家務，等孩子成年了，她才拜師學國畫。汪桂芬16年前搬到楊梅，彩繪自家牆面，被當時裕成里長吳清標注意到，於是請她彩繪社區電線桿，成為地方上有名的「畫家媽媽」。

汪桂芬拎著裝有各式顏料的塑膠袋、當筆洗的電子鍋內鍋，找尋裕成里內的電桿、牆面彩繪，先以白色打底，以鉛筆打草稿，最後用壓克力顏料上色，里內隨處可見「超Q」長頸鹿、熊貓、小狗等，猶如街頭動物園。

楊梅火車站站長彭秀芬和汪桂芬住在同社區，只見其畫作卻未見其人，上個月在市議員周玉琴牽線下，兩人終於碰面，彭秀芬拜託汪桂芬美化站前牆面，汪桂芬一口答應，上週起帶著畫具揮灑彩筆，預計下週就能完成作品。

江桂芬自費買顏料，有路過民眾想塞紅包，但汪桂芬拒收，堅持創作是為讓自己快樂、保持赤子心，她說，只要行人經過能對她比讚、道謝，就是最好禮物。

「每畫一筆就想到離開的爸爸！」汪桂芬說，對火車站有特殊情感，只要身體健康就會一直畫下去。

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