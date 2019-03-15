網美打卡新熱點！基隆正濱漁港色彩屋彩繪完成

2019-03-15 15:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府去年在正濱漁港懷舊碼頭推動色彩計畫，重新彩繪漁港沿線16戶建物外牆，媲美威尼斯的景觀掀起網路熱議，文青網美朝聖，今天最後一棟房屋也完成色彩塗佈工程，美到令人驚呼！

市府都市發展處都市設計科長陸道宏表示，該屋去年還在進行內部整修，因此未進行彩繪，今年過年前已討論好相關方案，但因為基隆常下雨，而油漆的塗佈需要一段3到5天的連續好天氣，上星期開始彩繪，今天完成。

正濱漁港色彩屋去年暑假開放以來，紅遍全台，是許多人到基隆一定要來打卡的朝聖地點，前行政院長賴清德造訪時也稱讚，色彩屋的景色讓人感覺置身歐洲，跟他在荷蘭看到的風景幾乎是一樣的。

基隆市長林右昌指出，上任後一直努力要把這座城市變得更繽紛，推動色彩計畫過程中，透過不斷地和屋主進行溝通、協商與對話，經過專家與都市景觀工作者專業建議，以工作坊凝聚地方共識，為屋面找出合適、好看的設計，現在周邊的屋主都不約而同想要投入色彩計畫，把房子從黑白髒亂變成這麼漂亮的樣子。

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