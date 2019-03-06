好多水牛！彰化牛埔社區春耕彩繪牆 成打卡熱點

2019-03-06 21:44

〔記者湯世名／彰化報導〕好多水牛！彰化市牛埔里長魏文彬4年多前在社區推動彩繪圍牆，內容絕大部分是農村「日出而作、日落而息」的田間景象，近20處的圍牆彩繪就有好幾頭水牛，相當奇特，遊客紛紛前來打卡拍照。魏文彬說，耕耘機取代水牛的現代社會中，水牛耕田景象已不復見，希望把牛埔里打造成重現台灣早期牛耕文化的「彩繪社區」。

位於彰化市東區的牛埔里，社區巷弄圍牆上有近20處彩繪畫作，絕大部分是農民駕馭水牛田間耕作的景象，遊客穿梭巷弄中，除了欣賞到農村聚落畫面，還有各種體型、顏色且各具神韻的水牛，令人忍不住佇足停留，成為閒逛漫遊巷弄的打卡熱點。

牛埔里長魏文彬說，4年多前他把牛埔里規劃成彩繪社區，與在地早年以農業為主的背景相結合，畫作內容以農民播種、收割，家家戶戶全員出動互助合作的人情味為主，還有好幾頭水牛與白鷺鷥、灌溉溝渠，是舊日美好的景色。

他說，早年農業時代，彰化農村常見水牛成群吃草，水牛與稻田還是許多人日常生活賴以生存的命脈，如今已不復見，因此他特地推動在社區圍牆上創作農村藝術，讓大家認識故鄉的美好，同時傳達水牛堅毅刻苦的台灣精神，增添了休閒與藝術美感，希望遊客來參訪時能「放慢腳步、遇見美麗」。

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