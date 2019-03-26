名師操刀14面彩繪牆 彰化偏鄉小校變打卡聖地

2019-03-26 21:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮萬興國小雖是偏鄉小校，全校才200多人，但校園内竟有14面彩繪牆，而且是國內彩繪名師沈保杉操刀，沈保杉渾身散發「教育彩繪魂」，一度有志難伸，校長楊振豐給他表現的機會，這裡意外成為他發跡地，也是創作園地，如今成臉書打卡聖地，該校即將在4月6日歡度百週年校慶，「全校大開放」，14面彩牆，不分室內外，一次讓網友拍個夠。

這14幅彩牆，每一面都有他的故事，而故事的緣起於畫師沈保杉7年前陷入工作低潮，經常赴全國各主題樂園彩繪的他，覺得老闆以「賺錢為目的」，而他喜歡「慢工出細活」手繪彩牆創作，離職後，剛好遇到時任二林鎮民權國小校長楊振豐賞識，不久楊振豐調到萬興國小任職，便邀他到校彩繪。

沈保杉拿司令台來創作，名為「夢想起飛」作為創業「起手式」，他把海洋、天空的意象融入司令台，當人站在台上，彷彿把自己裝進湛藍的深海。

接著他又以恐龍作為創作主題，他不僅考慮恐龍的神韻，更考證恐龍的實際尺寸，你在牆上看到的恐龍，就是實際的大小。

他又以Q版人物創作台灣民俗節慶主題，裡面看得到嫦娥（中秋節）、牛郎織女（七夕）、黑白無常（中元節）、屈原（端午節）。

沈保杉的最新的創作是「十二生肖」、「萬興守護神」，他跳脱傳統而以「機械獸」呈現十二生肖意象，更特別的是以3D效果呈現，人完全融入圖像，非常趣味。

楊振豐說，沈保杉身上看得到藝術家的堅持，也不斷在彩繪領域追求創意，但當初沒有名氣時，連一部載鷹架的中古貨車都買不起，就因為他堅持「藝術魂」，不隨便創作，吹毛求疵的態度，成就彩繪的藝術價值。

沈保杉說，萬興國小每一幅創作都有它背後的故事，其實很多都是他向其它單位提案「被打槍」，楊校長卻接受它，讓萬興匯集成他彩繪創意的園地，他希望把萬興畫成全國最美的小學。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/