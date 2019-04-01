樂園、飯店搶兒童節商機

2019-04-01 12:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕兒童節即將到來，飯店、遊樂園業者紛紛瞄準商機推出限定優惠。義大遊樂世界祭出「大人只要兒童價580元，小孩再半價」；六福村則推出12歲以下孩童免費入園；礁溪老爺酒店推出好人卡活動，持卡每個家庭最多享免1成房價、與兩名兒童入住不需額外付費、最高省4680元；雲朗觀光集團旗下雲品溫泉酒店推出每房招待1位兒童、台中兆品酒店每天5間送麗寶樂園門票的快閃住房專案，小學生持80分以上考卷就能抵住宿和餐飲消費。

義大遊樂世界瞄準親子旅遊商機，今年4月4日到4月7日連假推出「來義大玩樂園，大人只要兒童價580元，小孩再半價！」3到6歲的孩童，優待票再享半價，只要225元；未滿13歲兒童可享半價優惠為290元。除票價優惠，義大遊樂世界也推出加入E卡會員可天天抽飯店住宿券、消費滿額可抽萬元好禮等好康。

六福村今年40週年，4月4日至4月7日兒童節連假期間，六福村主攻親子族群，祭出「12歲以下孩童免費入園，陪同父母享每人520元優惠入園」，及推出「動物派對-動物玩HEN很大」全新情境式、近距離的動物互動體驗，且在「瀕危動物同學會」推波助瀾下，預估兒童節4天連假將有超過4萬人入園遊玩。

礁溪老爺酒店祭出新招，發「好人卡」與爸媽攜手鼓勵孩子當好人、做好事換免費入住礁溪老爺。即刻起至8月30日止憑「好人卡」預定指定住房專案，每個家庭最多享免1成房價、與兩名兒童入住不需額外付費、最高省4680元。

雲朗觀光集團旗下雲品溫泉酒店自3月30日至4月7日間舉辦「動物趴趴走闖關」趣味親子活動，邀請大小朋友一同挑戰關卡拿禮物，整個4月份還享「童樂限時優惠」每房1位孩童免費入住；兆品酒店台中也推出兒童節快閃住房專案，4月份每日限量5間依房型人數贈送麗寶樂園門票，持國小80到100分考卷還能享住宿及餐飲優惠，最高現折200元。

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