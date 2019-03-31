冷空氣報到今晚下探14度 週五又有鋒面過境

2019-03-31 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地大致為多雲的天氣型態，氣象專家吳德榮指出，今日東北季風夾帶較強冷空氣，今晚至明晨（4月1日）空曠與沿海地區恐降至14度，週二、三、四溫度回升，週五會有另一波鋒面接近，但冷空氣很少，只是因為多雲與降雨，天氣會稍微轉涼。

據《三立準氣象．老大洩天機》報導，吳德榮表示，今晨北台灣平地最低溫約在17度左右，台北市區最低溫約18度，北部、東北部及東部有局部雨，中部以北山區亦有一些零星雨勢。

據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日的第二波東北季風挾帶較強的冷空氣。今、明兩天中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區也有機會降雨，而到了今晚至明晨，台北都會區溫度降至15～16度，沿海及空曠地區可降至14度。到了週二、三氣溫會逐日略升，但水氣仍偏多，北部、東半部及山區有機會出現局部短暫雨，中南部平地則為多雲時晴。

最新模式模擬顯示，週四將有另一波鋒面接近，氣溫回升，但山區有局部短暫雨的機率。週五鋒面過境，有機會出現局部性陣雨或雷雨，不過冷空氣很少，只是因為多雲與降雨，天氣會稍微轉涼。週六開始天氣好轉，氣溫回升。

電腦模擬由於理論的極限，誤差隨時間累積，愈末期的模擬「不確定性」愈大，尤其是春季；還請持續注意最新資料的調整。

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