正妹YouTuber穿內衣拍片「聞乳香」 網友暴動：超有誠意！

2019-03-31 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕正妹YouTuber瑀熙和網紅正妹煙煙合作，昨（30）日在YouTuber上推出新影片；影片中，兩人不僅一起「穿內衣」大聊「胸部形狀」，聊到一半，瑀熙更把頭埋進煙煙的胸口說要「聞乳香」，讓網友看了影片後噴鼻血高喊「超有誠意」！

YouTuber瑀熙面容姣好、身材火辣，個性大方不矜持，她除了是YouTuber，同時也是一名遊戲實況主。在昨晚推出的YouTube新影片中，她找來了Cosplayer界正妹煙煙，兩人以上半身僅穿著內衣的方式替業者宣傳，同時也在影片中為了測試內衣的穩固程度，做出「原地彈跳」動作；影片中瑀熙表示正妹都有一股「乳香」味，因此還將頭埋進煙煙胸口「試聞」，讓觀眾看了鼻血狂噴。

對此，網友也紛紛在影片下方留言表示「滿滿的福利耶....這是禹（瑀）熙有史以來誠意度最高的影片了」、「這種工商可以再多一點沒關係 再多我也看的完」、「哇賽 ！ 福利滿滿～﻿」、「好害羞喔」、「這篇預估破百萬啦！﻿」

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