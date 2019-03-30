好辣！美魔女鄉長穿迷你裙 陪300幼童歡慶兒童節

2019-03-30 19:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕鄉長好辣！迎接兒童節到來，埔鹽鄉幼兒園今天舉行兒童節慶祝活動，鄉長許文萍在活動前夕就預告要穿迷你裙走秀，一早竟吸引了數百名鄉親到場看秀，許文萍也穿上廢棄包裝紙與緞帶製成的超短裙洋裝，化身環保仙子出席，她說，第一次在公開場合穿這麼短，真的很害羞，不過，這是答應300位幼童的承諾， 一定要給他們的驚喜。

埔鹽鄉幼兒園闊別多年舉辦兒童節慶祝活動，除了各式闖關，還有別開生面的環保服裝秀，鄉長許文萍、鄉代會副主席陳慶達特地穿上以環保回收的廢棄布料、雨衣、寶特瓶等製作的服裝，化身環保仙子與環保超人走秀，現場不少家長看到鄉長穿迷你裙，忍不住驚呼：「鄉長好辣！」

許文萍說，本來就少穿裙子，更不可能穿迷你裙，看到走秀服裝時真的傻住，因為答應幼兒園小朋友要一起走秀，決定豁出去。她還發送糖果和親自製作的手工肥皂給幼童們，希望給孩子們一個難忘的兒童節。

蔡姓家長說，兒子就讀大班，今年就要畢業，終於有兒童節可以慶祝了，相較往年只表揚模範兒童，今年讓親子們一起參與特別有感，好像全鄉的幼童都來了，期待鄉長繼續扮辣妹，慶祝活動能年年延續。

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