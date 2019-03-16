何爺爺跳跳屋又來了 3/23雲林古坑見

2019-03-16 09:09

［記者黃淑莉／雲林報導］5年來帶著各種造型氣墊屋到國內各地偏鄉學校，帶給學童歡笑的何爺爺跳跳屋移動樂園，3月23日將第三度到雲林古坑國中小學，並開放給民眾免費入園同樂。

何爺爺跳跳屋移動樂園是由71歲何茂成創立，何茂成與妻子原在美國工作，5年多前退休回台灣，發現偏鄉孩子資源不足，因此與妻子自掏腰包從美國購買多座氣墊屋，打造移動樂園，前往偏鄉學校讓孩子免費玩。

5年多來光買氣墊屋花了2、3000萬元，走訪偏鄉學校300多趟次，何茂成與妻子只要時間許可，幾乎每一場都會親自到場。

前年在行動菩薩助學協會牽線下，何爺爺帶著氣墊屋第一次到古坑國中小學，學童在各式氣墊中跳上跳下，開心歡笑、尖叫，玩得超high，去年第二次帶著更多氣墊屋，開放社區民眾一起同樂，大家反應熱烈，有大人興奮說，玩氣墊屋不僅舒壓還很療癒。

古坑國中小學校長陳育琳指出，3月23日是古坑國中小學校慶，何爺爺氣墊屋在國中部操場，當天早上9點開放給大家玩樂，另外下午3點20分在國小部操場有「愛在古坑草地音樂會」，歡迎大家所有大朋友、小朋友到古坑提早過兒童節。

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