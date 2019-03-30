走陸橋好吃力！ 三義長輩盼增設斑馬線、紅綠燈

2019-03-30 18:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉台13線與廣盛老街路口，雖設有人行陸橋，但使用率低，行人大多逕行穿越馬路，也讓交通事故屢見不鮮，而且傷者多為老人家；長輩們盼公部門能體恤他們的腳力，增設紅綠燈、斑馬線，讓他們能安全、輕鬆過馬路。

三義鄉公所秘書吳樹秋說，他常行經台13線與廣盛老街路口，沒有交通號誌管控，加上路口前南側台13線是彎道，對路人或汽機車駕駛都很危險，公所將邀集相關單位會商，尋求改善之道。台13線道路主管機關公路總局苗栗工務段說，會配合地方需求，現場會勘了解。

鄉代會副主席王文成說，2週前就有一位長輩過馬路被撞傷，他也會於定期會提案討論；尤其三義屬於高齡鄉鎮，更應關心長輩行的安全。

台13線貫穿三義鄉南北，也是主要市區道路，車流量大。但台13線在與廣盛老街口、三義鄉公有市場的中正一巷交匯路口，沒有紅綠燈控管，也沒有斑馬線。路口西側有建中國小，東側則是公有市場，公所考量學童上下學、市場採買民眾的通行安全，早年就設有陸橋，供行人穿越台13線。

但現今學童上下學幾乎都是由家長、安親班接送，行人也多嫌上下陸橋麻煩，大多逕行穿越馬路，路口的交通事故屢見不鮮，且傷者多為老人家。

當地長輩們說，尤其公所的社區接駁巴士站點，設於廣盛老街口，就在公有市場的中正一巷對街，他們採買後，自然過馬路等候，但「上下陸橋很吃力」，也不太可能會往北到有紅綠燈、斑馬線的光復路口過馬路「等同繞遠路」。

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