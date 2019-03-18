高雄拆陸橋 蘇揆送利多

2019-03-18

同意補助7成5最優案 促市府儘速完工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院長蘇貞昌昨南下視察高雄鐵路地下化，送給高屏民眾交通建設紅包。除了指示改善地下車站廢氣污染，加速推動南迴鐵路電氣化，力拚今年底完成潮州至枋寮段，更針對市府拆陸橋經費五．八億元，同意中央補助七成五，力促市府儘速完工，讓高雄民眾提早享受建設成果。

視察鐵路地下化 指示改善廢氣

蘇貞昌院長昨視察高雄鐵路地下化通車後車站廢氣污染改善情形，他開玩笑說：「不是來搭火車，是為了來聞柴油車廢氣。」他坦言還有柴油味，確實有必要改善，指示台鐵儘快改善地下車站空氣品質。

加速推動南迴鐵路電氣化

蘇貞昌表示，將加速推動南迴鐵路電氣化，原本潮州至枋寮段於明年農曆過年前完成，已指示交通部加速趕工，提早至今年底完工，整體工程原定明年底才能完工，他也力促加快完工期程。

蘇貞昌更發送大紅包，強調行政院大力支持高雄市民，針對高市拆陸橋所需費用五．八億元，同意補助高市府七成五經費，是最優的補助方案，市府只需自籌二成五，從原本全額負擔五．八億元，降為只需負擔一．四億元。

值得一提的是，針對高市拆陸橋所需費用，副市長李四川前天於大順陸橋拆除典禮，向立委李昆澤反映市府經費不足，李昆澤馬上向蘇貞昌爭取，花不到一天時間，中央便同意補助高市府七成五經費，行動內閣展現執政高效率。

蘇貞昌也要求市府施工要儘快，希望市府力拚今年底完工，他指示交通部管制進度，要讓高雄民眾早日圓夢；市府秘書長楊明洲昨代表市府，向蘇貞昌表達感謝，允諾會加速趕工。

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