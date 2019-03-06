斗六變乾淨！ 陸橋下髒亂點改設風雨籃球場

2019-03-06 17:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市明德、大學及內環陸橋下方閒置空間常遭民眾棄置垃圾、停放報廢車輛，變成髒亂點；斗六市公所為解決亂象，已在明德路橋下設置風雨籃球場，市長林聖爵表示，其它兩座橋下空間也會整頓多元利用，讓斗六變得更乾淨、更有秩序。

林聖爵指出，不少民眾反映斗六幾個陸橋下方閒置空間遭報廢車輛、棧板、垃圾佔據，成為都市的髒亂點，為了活化地方，增加閒置空間使用率，決定進行整頓，首先啟動「明德路陸橋下籃球場暨週邊設施興建工程」，工程費約380萬元，工程包括鎮西里的全場標準籃球場、夜間照明。保庒里半場標準籃球場、夜間照明、兒童遊戲設施、體健設施，目前正簽辦工程驗收作業。

林聖爵表示，大學及內環陸橋下方閒置空間也會進行整頓，先要求空間淨空，再視現場狀況規劃為體育運動場所或停車場。

公用課長孫旺田表示，明德陸橋下方原本堆滿雜物、棧板及報廢車輛，鎮西里段經整頓後不僅成為風雨籃球場，且擁有夜間照明，可提供市民休閒運動；保庄里段因場地較小，規劃半場籃球場，另多出空間可提供市民跳土風舞，還有小朋友遊憩設備及老人家健身器材，可作多元使用。

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