基隆低頭族注意！ 走忠一路天橋小心挨撞

2019-03-01 13:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕別只顧當低頭族！基隆市忠一路天橋近日進行雨遮更新工程，因為天橋使用率高，沒有封路施工，偶有民眾邊走路邊低頭滑手機，沒有察覺竟一頭撞上在走道上的工作架，市府表示會施工到3月中旬，提醒民眾多加留意，注意安全。

忠一路天橋為一信合作社捐建，迄今已有50年歷史，是通往國光客運站、基隆車站及海洋廣場的重要樞紐，橋面水泥斑駁、遮雨棚汙垢破損，市府最近進行雨遮更新工程，市區聯外的東岸高架橋補強也一併發包施作。

由於天橋使用率很高，市府沒有封路施工，結果竟有民眾顧著低頭滑手機，一頭撞上工作架，工務處為此提醒民眾多加留意，不要邊走路邊滑手機。

市府表示，未來配合基隆火車站周邊更新計畫，城際轉運站預計今年發包動工，花2年到2年半完工，整合分散各處的國道、公路客運及市公車，以及火車、輕軌，舊基隆車站前面的圓環也會整建，打造國門廣場，市長林右昌說，基隆的都市景觀將會有180度的蛻變。

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