宜蘭美術館新風味！咖啡甜點相伴 經營團隊每年回饋百具聽力輔具

2019-03-30 16:24

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭美術館保留一棟日式建築「小藍屋」，這是以前的食堂；元健大和公司與花轟小姐甜寓所結合的團隊，共同創辦「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」進駐營運。元健大和也宣布每年捐贈公司研發生產的百部聽力輔具，幫助宜縣高齡或清寒家庭聽力受損者，重新聽見美好聲音。

宜蘭美術館是由舊台銀宜蘭分行變身活化，館中的「小藍屋」，是台銀舊行舍的附設餐廳，相當具有特色；「花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡」進駐，提供法式烘焙甜點、在地美食餐點，為美術館帶來蘭陽青年返鄉創業的新風味。

經營團隊元健大和公司，由執行長吳志賢創辦，他在宜蘭長大，因為家族有聽力受損，而開啟他研發聽力輔具之路，公司生產的雲端助聽器已行銷日韓各國，並準備回鄉在竹科宜蘭園區設廠。

吳志賢說，社會普遍對身障族群不友善及誤解，他們進駐美術館經營，同時也拋磚引玉，每年捐贈100部聽力輔具，回饋宜蘭，未來也將與美術館導覽服務及推廣結合，推出專屬聽障族群的關懷活動。

「花轟小姐甜寓所」則是熱愛烘焙的3姐妹組成，她們擁有豐富的法式甜點烘培經驗，與元健大和公司結合後，建立「花轟小姐甜寓所X聽見咖啡」宜蘭在地餐飲品牌，進駐美術館。

這群返鄉創業的蘭陽青年也希望工作之餘，可以對宜蘭的文化、教育及社會公益方面，有更多元、更大規模投入。今天開幕活動，包括副縣長林建榮、市長江聰淵等多人到場祝賀，吳志賢就讀的國立宜蘭大學EMBA家族也都到場慶賀。

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