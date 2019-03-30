台灣燈會志工感恩餐會 總統蔡英文頒獎、黃小玫演唱

2019-03-30 16:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣燈會屏東志工感恩餐會今天中午在屏東市舉行，總統蔡英文到場頒獎給優秀志工，表明「做為一個台灣人好有面子」，榮獲「第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎」的歌手黃小玫也到現場演唱「海與光」等歌曲，現場氣氛相當熱鬧。

總統蔡英文表示，台灣燈會在屏東大鵬灣舉行，克服了交通等總總問題，辦得很成功，開幕時縣長潘孟安講最久，但是她感受到縣長是帶著所有團隊細心在做事，而今年的台灣燈會辦得很成功，最大的功臣和關鍵就是這群活潑、熱情、很投入的6千名志工，當她參加台灣燈會開幕看到無人飛機燈光秀，秀出「屏東」時，一剎那間「做一個屏東人，我好驕傲」，當秀出大大的「TAIWAN」時，「我覺得做為一個台灣人好有面子」，蔡英文妙語如珠地致詞，當場贏得滿場的喝采。

現場也邀請了榮獲「第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎」的歌手黃小玫也到現場演唱「海與光」等歌曲，黃小玫甜美的歌聲不但成功代言屏東，也深獲大眾的喜愛，獲得志工的一致讚揚。

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