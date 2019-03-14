讓世界看到屏東！燈會MV《海與光》日本奪獎 潘孟安激動道謝

2019-03-14 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕正妹網紅黃小玫日前幫忙推廣台灣燈會及屏東觀光，推出MV歌曲《海與光》（我們在屏東見吧！）」引發關注。屏東縣長潘孟安今（14日）再傳捷報，海與光獲得第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，讓屏東再度登上國際舞台，令他振奮大喊「我屏東，我驕傲！」

潘孟安在臉書上分享剛從日本傳回來的熱騰騰喜訊，黃小玫的《海與光》獲得日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，頒獎典禮上，黃小玫上台領獎，並用英語發表得獎感言「會繼續向世界介紹台灣的美」，也用日文向各位喊話，邀請一定要到台灣和屏東走走玩樂！典禮上也播放完整版《海與光》MV，是唯一現場播放的台灣影片。

潘孟安說，這是屏東觀光影片繼2016年《把心留在屏東》獲得葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎後，再度獲得世界肯定，讓世界看到屏東的美。也感謝小玫及大家的集氣，「讓我們再大聲說一次：我屏東我驕傲！」

黃小玫的新曲「我們搭阪神電車去吧！」近日更登上日本阪神甲子園球場播放，讓她直呼「好不真實啊！」網友則讚「台灣之光」、「前進甲子園、太厲害了」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/