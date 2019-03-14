太驕傲了！台灣燈會影片「海與光」 奪日本影像大獎

2019-03-14 18:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會再揚威國際！屏東縣政府邀請才女網紅黃小玫為台灣燈會及屏東觀光創作「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，勇奪第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎。

屏東縣政府今天（14日）與黃小玫一同出席盛會領獎，潘孟安縣長因公務繁忙無法到場，但一接到消息，馬上錄製影片在臉書上和鄉親網友分享，「這不僅是屏東的榮耀，更是台灣的榮耀！」

潘孟安表示，屏東是台灣的旅遊勝地，三面環海，有特殊的地景地貌及豐富美食，是台灣的花果天堂；屏東縣政府近年透過拍攝觀光影片，向外界介紹屏東，這也是繼2016縣府「把心留在屏東」獲得葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎後，再次獲得國際影展肯定，「我屏東我驕傲!」

日本國際觀光影像節於3月13日、14日在大阪工業大學梅田校區舉辦，此次吸引克羅埃西亞、厄瓜多、斯洛維尼亞、印度、葡萄牙、南非、挪威、希臘、法國、巴基斯坦、菲律賓、祕魯、萬那杜、西班牙、澳門等76國家報名。

其中在「最佳東亞影像獎」選出12支影片入圍，屏東縣就佔了2支，分別是「海與光（我們屏東見吧！）」及「驚艷屏東」，結果由「海與光（我們屏東見吧！）」脫穎而出，勇奪最佳東亞影像獎。頒獎典禮上並特別播放「海與光」及黃小玫參觀燈會的影片，給予最高禮遇。

代表領獎的屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉指出，屏東縣政府去年12月發表黃小玫創作的「海與光（我們去屏東吧！）」音樂影片，大受歡迎，目前youtube點閱率已破40萬次，此次報名日本國際觀光影像節亦在評審間獲得極高的評價，甚至評審委員還變成了黃小玫的粉絲，在看完影片後，也想要造訪屏東，成功傳遞屏東之美。

這是黃小玫繼「我們在台灣見吧！（台湾で会おうね）」創作歌曲爆紅後，第一次與地方縣市政府合作，沒想到竟能奪下國際大獎，她也非常驚喜。她感謝潘孟安縣長和屏東縣政府提供合作機會，陳明章老師協助月琴演奏，當初創作「海與光」，就是希望更多人能認識屏東、認識台灣，這次得獎激勵她繼續向世界分享台灣之美。

而日本國際觀光影像節與西班牙觀光影像節、葡萄牙國際觀光影像節均有合作關係，入圍影片有機會在西、葡二國影像節播映，更有助提升屏東觀光魅力。

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