燈會志工辛苦了！ 38店家祭專屬優惠給「屏東的驕傲」

2019-03-16 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會30載在屏東，本月初圓滿落幕，花燈組美輪美奐、節目精采，被譽為「史上最成功燈會」，志工的服務更是被稱為「身體力行的台灣最美麗風景」，為體恤志工辛勤，屏東現在有38個店家串連提供志工限定優惠，感念志工，因為「真的讓大家很驕傲」。

台灣燈會被譽為史上最美燈會，創下1339萬人次到訪紀錄，動員的志工與工作人員超過1萬名，所有人投入沒有任何分別，齊心齊力就為讓燈會完美成功，更締造「我屏東我驕傲」的風潮。

「你有看過花錢去作志工的嗎？」擔任環保志工及交管志工的盧媽媽說，志工平時也都有自己的工作，有人請假，有人排休，就是為專注投入志工任務，有次來不及搭接駁車，她心甘情願的自己花錢去停車再走進執勤，就為讓自己這個小螺絲，能串起燈會的順暢運作。

盧媽媽還說，環保志工得撿垃圾，她還因為彎腰走路太久出現疲累，只好趁執勤前去掛門診，但志工已經奉獻自己到如此，卻竟有外地遊客嗆他們環保志工是「衰小才來撿垃圾」，還好志工們都忍住不與口無遮攔的人一般見識，但實在令人納悶，志工提供服務若有不足可以提醒改進，卻直接辱罵，實在是不知感恩，但大家早有心理準備，不與他們一般見識。

為感念志工成就了「我屏東我驕傲」的燈會，屏東在地店家不是嘴巴說說，身為友善無障礙者飯店的南仁湖小墾丁渡假村，聽聞身障人士譽台灣燈會在屏東是有史以來最佳的無障礙燈會，深受感動，為感謝志工和工作人員的無私奉獻，與其他37間企業、店家發起「感謝志工優惠」，以各自產品不同的優惠給志工。渡假村總經理張福生指出，感謝締造「我屏東我驕傲」的志工，即日起至3/31，推出志工及工作人員專屬的「感謝台灣燈會金牌志工假期」，平日兩人同行1泊2食只要3888元，除有兩客自助早餐，更有主廚推薦晚餐，還有親子甕窯雞體驗，還有精彩的日間生態與夜晚星空導覽，更加碼推出週日至週五續住一晚免費，讓志工們帶家人或親友前來放鬆。歡迎各界跟進響應提供優惠。渡假村發言人黃耀寬說，即日起至3/31只要持台灣燈會志工證入住，或刷國民旅遊卡者，均符合週日至週五續住一晚免費資格。

黃耀寬還說，除馬小墾丁渡假村，更有屏東縣大店長聯盟共38家企業共數百間店鋪共同發起限時優惠，例如知名連鎖早午餐晨間廚房、咕嘰咕嘰早午餐、漫時光早午餐、燒肉魂、居高風味餐廳、圓澤家冰糖飲、阿漢炒飯麻辣燙、牛園火鍋、憶童年人文懷舊館、平埔黑豬、聞香閣宴會餐廳、搖滾雞、田中央小農直販所、老屋壽喜燒、竹林有機農場、義朵朵pasta、PORTER屏東店、綠芳水岸民宿、一碗豆腐、柚活力早午餐、御田滴雞精、塔斯咖茶永福與萬丹店、枋寮阿達漁港餐廳、鮮饌道海洋文化館、日順茶飲繁華店、Lili手作烘焙、荷蘭英黛爾健康睡眠館、祥運汽車保養廠、上好佳客式炒粄條、東港味益鮪魚鬆、LAOMA佬媽子午晚餐、有肉食舖、雁行咖啡、日食糖、留下旅舍及東港海岸咖啡館等共襄盛舉。

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