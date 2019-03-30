竹市兒童藝術節試營運 林智堅訪荷結束趕來視察

2019-03-30 14:51

〔記者王駿杰／竹市報導〕「2019新竹市兒童藝術節－風的運動場」4月4日至7日在新竹文創館舉行，今天開始試營運，吸引不少家長帶孩童前來體驗室內外9大原創遊具，市長林智堅更是燃燒生命，一結束荷蘭出訪行程，上午剛返國下飛機，就趕到試營運現場視察。

林智堅稍早透過臉書直播視察過程，他說，荷蘭與台灣約有7小時的時差，不過兒童藝術節在即，他一下飛機就趕至試營運現場進行總視察，親自體驗遊具。

林智堅指出，今年兒童藝術節首度移至室內辦理，整合戶外空間以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，共規劃九大遊具，包括結合舞台的巨型迷宮「竹迷宮舞台」，還有「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」等。

文化局長黃竫蕙表示，今年的兒藝節遊具數量是歷年最多的，除有40個在地美食與手作業者擺攤的新竹味市集，4月5日、6日晚上也另有馬戲團、特技團的星光場表演活動，要讓小朋友白天、晚上都玩得開心、看得過癮。

黃竫蕙指出，兒藝節活動辦理期間，周邊汽車停車位有限，建議民眾可利用大眾交通工具或搭接駁車前往現場。接駁車站點共有2處，分別是由新竹轉運站與千甲站發車，接駁時間為4月4日至7日上午9點半至下午6點半，每15分鐘一班車；星光場（4月5日、6日）活動至晚上8點半，接駁車將延長行駛至晚上9點。每接駁一次10元，返程免費，18歲以下及65歲以上民眾搭乘免費。

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