2019竹市兒藝節來了！整棟新竹文創館都是孩子的遊戲！

2019-03-17 15:38

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2019新竹兒童藝術節風的運動場，將以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，於4月4到7日連續4天熱鬧登場，九款遊具如「漂浮單車」、「太空漫步」將現身東區新竹文創館，過去的台肥舊廠房將變身為降落竹市的太空站，讓全台孩子體驗一場精采的太空冒險，市長林智堅表示，今年各項遊具以太空為主題，並首度加入室內遊戲場，30日（六）下午一點將搶先試營運，邀請孩子度過一個挑戰自我的兒藝節。

今年遊具設計上結合文創館建築本體，規劃了9大遊具，包含竹迷宮舞台、神奇階梯、太空漫步、征服天空、漂浮單車、對抗地心引力、迷幻穿越術、彈力碰碰球及迷你搖擺屋；其中「太空漫步」是大型攀爬繩網，突破以往推出更陡峭的路徑，讓孩子透過攀爬網手腳並用，抵達文創館3樓，還能眺望整個竹迷宮舞台；「征服天空」則是配合文創館建築體設置的攀岩體，打造不同高度的牆面，讓大小朋友從中訓練肢體協調性、培養體力與勇氣。

林智堅表示，新竹市兒童藝術節以「獨特」、「原創」、「在地」為核心訴求，每年舉辦都造成轟動，短短四、五日就可吸引20多萬人次參與，成為新竹市城市品牌，今年兒藝節選在文創館舉行，跳脫過去以空地為遊樂場的傳統，打造可以「與建築物互動」的遊具，讓孩子可以透過遊具，爬上文創館，征服高聳的建築物，讓建築也可以是孩子的遊戲場，顛覆爸媽與大小朋友的想像；這也是兒藝節舉辦四年多來，首度加入室內遊具，讓閒置的老舊廠房重獲新生，也讓孩子有一個難忘的兒童節回憶。

文化局長黃竫蕙指出，為兼顧在地性，本次主舞台設計非常用心，首度將舞台及遊戲設施結合，以「新竹」九轉篆體打造唐竹植栽迷宮，搭配浮起的航艦舞台，兒藝節期間將在此演出精彩的兒童劇，演員們會穿梭於迷宮間與小朋友們互動。

黃竫蕙表示，兒藝節歷年來做出好口碑，今年各界參與踴躍，除了有各地美食商家一同組成「新竹味市集」，讓兒藝節的大小朋友玩得開心、吃得滿足，威秀影城與綠世界休閒農場也加入力挺兒藝節，提供多張免費電影票與門票，讓全台前來的旅客深度遊新竹，盼再度為新竹市觀光業注入活水；市府未來將舉辦抽獎、集章活動送出票券，活動方式與詳情請密切鎖定新竹市文化局官網，或「新竹市新鮮事」臉書。

文化局表示，每項遊具都是經過結構工程的精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，讓親子可以安心的、盡情的在活動場區內挑戰各種遊具，製造甜蜜的親子回憶。

文化局表示，試營運日期為3月30日（六）、3月31日（日）下午一點，正式開幕時間為4月4日（四）至7日（日）早上10:00，歡迎全台民眾於清明與兒童節連假期間，至新竹文創館（公道五路三段八號）一起「征服天空」。

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