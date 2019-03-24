竹市兒藝節 規劃3大旅遊路線

2019-03-24 12:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2019新竹兒童藝術節風的運動場，將以「勇敢、冒險、征服天空」為特色的太空主題，於4月4日到7日連續4天在新竹文創館熱鬧登場，4天連假除了來新竹兒藝節風的運動場以外，新竹市政府特別規劃了3款精彩的2天1夜旅遊路線要推薦給全國民眾，除此之外還與7大飯店業者合作，推出超多好康與優惠的兒藝節住房專案，要讓外縣市民眾來新竹市可以吃得開心、玩得盡興更要睡得舒服。

新竹市連續4年舉辦兒童節品牌活動「風的運動場」，每年都吸引20多萬人造訪，今年選在公道五旁的新竹文創館舉行，更首創室內遊具，善用室內空間，依然要讓小朋友今年有個難忘的兒童節回憶；7家新竹市在地飯店業者也推出優惠價格，要吸引外縣市民眾不只來玩，更要在竹市住一晚。

市府規劃3條2天1夜的旅遊路線要介紹給外縣市朋友，邀請大家利用難得的連續假期，在新竹市來場深度的舊城、歷史與文化探索之旅。

針對親子規劃的「兒童放電版」，推薦先前往最夯的青青草原，體驗北台灣最長磨石子溜滑梯，隨後前往南寮漁港品嘗尚青海鮮，吃飽喝足後租台腳踏車，暢遊17公里海岸線，傍晚回到市中心，帶孩子到新竹公園最新完成的設施大沙坑，將最後的電力放盡後到城隍廟品嘗百年小吃結束第一天的放電行程。第二天在兒藝節風的運動場盡情奔跑一整天，傍晚可前往整修完成的新竹水道取水口展示館，晚上文創館還有星光場精采表演，讓孩子玩得無比盡興。

「文青藝文版」則是一早前往位於新竹縣的綠世界生態農場看親近自然動物，下午回到新竹市舊城區，241藝術空間與新竹市美術館皆推出精彩展覽，晚上推薦前往最夯的東門市場品嘗特色美食，再到隆恩圳夜光漫步，結束充滿文藝的一天；第二天在兒藝節風的運動場開心玩樂，品嘗味市集的精選美食，傍晚前往整修完成的新竹水道取水口展示館，晚上回家前欣賞星光場的精采表演吧。

最後要推薦「古蹟漫遊版」，邀請大家倘佯新竹市的古蹟之美，先到鐵道藝術村看展覽，中午城隍廟百年美食小吃一飽口福，隨後走到附近的消防博物館親眼目睹日治時期的消防建築風華，一旁曾是桃竹苗的最高行政中心，有92年歷史的新竹州廳，古蹟控一定不能錯過，順著州廳走到後方全台唯二的護城河，綠樹、白鷺與魚兒優游其中，好不愜意；第二天就是壓軸的兒藝節風的運動場玩透透，味市集打牙祭， 新竹水道取水口展示館長知識，回家前重返文創館看場精彩的星光場表演，度過美好兩天。

煙波飯店於連假入住太空艙兒童房就贈送造型玩偶一隻與免費使用飯店親子設施；竹湖暐順入住專案房贈送木樂地體驗券；卡爾登飯店訂購專案房型，12歲以下兒童免費用餐；新竹老爺酒店專案推出住房贈送紅茶博物館與小熊博物館門票的優惠。

新竹國賓飯店連假專案搭配四大主題樂園門票，去年新開幕離文創館僅3分鐘車程的的英迪格酒店，推出兒童遊戲體驗課程，不僅讓父母可以在飯店放鬆享受更讓小朋友也能進行手腦並用參與互動學習課程；護城河畔的迎曦飯店則是推出優惠房價；業者共同搶攻這波旅遊商機。

文化局表示，試營運日期為3月30日（六）、3月31日（日）下午1點，正式開幕時間為4月4日（四）至7日（日）早上10:00，歡迎全台民眾於清明與兒童節連假期間，至新竹文創館（公道五路三段八號）一起「征服天空」！

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