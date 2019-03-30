金峰鄉霎時客站東64市集開幕 推動「紅金寶」產業銷售平台

2019-03-30 12:40

［記者王秀亭／台東報導］台東金峰鄉公所協助在地農民行銷「紅金寶（紅藜、金黃小米、紅寶石洛神葵）」及原住民手作工藝，利用每月第二、四個星期六的東64市集，作為展售平台，更輔導農民以在地農產製作糕點飲品，增加收入。

金峰鄉公所農觀課長黃金盛表示，金峰鄉近年努力推動洛神、小米、紅藜等在地農產，為協助農民開闢行銷管道，第一步是在進入金峰鄉正興及嘉蘭村的東64線上霎時客站，每月第二、四個星期六推出東64市集。

東64市集是一處在地農產、加工品及手作品的展售平台，到金峰旅遊的民眾可輕鬆逛，並帶回金峰好物，另外，6月起會陸續推出東63、64、66線套裝輕旅行，帶民眾走進部落，了解金峰鄉的部落文化、小米美食及溫泉。

霎時客站東64市集今天開幕，在地農友展售農產、手作品及原民美食外，小資創業培訓班學員發揮所學，更以「紅金寶」為食材，製作小米洛神磅蛋糕、紅藜米布丁，分享參與民眾。

黃金盛說，未來還會在金峰鄉以外積極尋找適合的展售平台，試圖讓「紅金寶」走出金峰鄉，吸引更多外地民眾前進部落一探究竟。

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