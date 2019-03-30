嘉義苦楝樹綠色隧道開辦市集 民眾寫生野餐騎鐵馬

2019-03-30 12:38

［記者林宜樟／嘉義報導］最近是苦楝樹花期，嘉義縣六腳鄉朴子溪南岸有條「苦楝樹隧道」，最近花開處處，嘉義縣文化觀光局舉辦「香‧戀」慢遊活動，今天早上有數百名遊客參與，親子一同野餐和寫生，畫下鄉間美景，涼爽的微風吹來，民眾都說「好享受！」

嘉義縣長翁章梁、嘉縣文觀局長許有仁、六腳鄉長陳川崎及縣議員姜梅紅、黃鉦凱等人今天一起騎著單車在苦楝樹隧道漫遊，欣賞鄉間美景；翁章梁說，縣府思考如何營造六腳鄉這處美麗的苦楝樹隧道，未來希望能讓此處自然形成市集，讓民眾來此散步、騎單車，促進觀光發展。

今天活動有街頭藝人及傑出演藝團隊演出、提供野餐、寫生、素描、單車等體驗，搭配鐵雕藝術、在地市集、典雅茶席，許多民眾在苦楝樹下漫步，品茶香、賞嘉藝、遊市集，不少家長也帶著孩子寫生，開心度過假日。

文觀局也請到最近爆紅的鄒族美女「若妍」在現場當代言人，還與築風陶笛樂團搭配演出高山青等歌曲，許多民眾搶著和若妍合照，讚嘆「賞花賞景賞美女，真幸福！」

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