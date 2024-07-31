高鐵南延有望進高雄市區 鳳山里長爭取高鐵設站

鳳山里長爭取高鐵延伸設鳳山站，圖為鳳山北門里鐵路地下化出土段。（記者陳文嬋攝）

2024/07/31 23:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高鐵南延屏東有望改道進入高雄市區，以鳳山區人口數最多，鳳山火車站軌道規模與高雄火車站相同，周邊公有地作為設站腹地空間充足，76名里長爭取高鐵設鳳山站，與鳳山火車站共構，促進地方觀光與經濟，平衡南北高雄區域發展；對於外界憂心二次施工擾民，地方表示為了未來發展，願意承受且甘之如飴。

鳳山火車站設計二島式、四軌道，規模與高雄火車站相同，如今打造「空中鳳城」開發大樓，更是全國唯一古城門特色及規劃將設電影院的車站，雖無高雄火車站預留穿堂層等空間，但鳳山火車站周邊公有地多，作為設站腹地空間充足，同樣可以與高鐵共構。

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鳳山區共有76名里長，地方爭取高鐵設鳳山站，鳳山里長聯誼會主席趙志成表示，鳳山人口數是高市最多，且持續快速發展中，還有衛武營國家藝術文化中心、議會等，日本三井百貨也投資興建中，高鐵設鳳山站帶動地方發展。

北門里長謝秀霞指出，高鐵延伸屏東不能少了鳳山設站，政府建設必須一次到位，尤其鳳山人口數最多、搭車人潮也多，且鳳山、大寮、鳥松、仁武一帶快速發展中，深具潛力未來不可限量，南高雄卻沒有高鐵站，民眾大老遠搭車或開車到北高雄搭高鐵不方便，交通建設應該兼顧南北平衡，高鐵設鳳山站增加地方便利性，更能加速南高雄發展，平衡南北高雄區域發展。

對於外界憂心二次施工引發民怨，謝秀霞認為是外界想太多，鐵路地下化工程雖然擾民10年，但如今完工後鐵道用地變成綠園道，住家門口就是帶狀公園兼自行車道，民眾走出家門就能運動健身，享受蛻變後眾多福利，尤其工程採取潛盾工法，對地方衝擊更小，居民為了地方未來發展，二次施工也甘之如飴。

鳳山里長爭取鳳山火車站與高鐵站共構。（記者陳文嬋攝）

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