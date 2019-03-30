零用錢1天500元夫抗議！網友答案讓他「頭低到不能再低」

2019-03-30 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕一天給丈夫多少零用錢才合理？一名女網友一天給丈夫500元，丈夫覺得少得可憐，沒想到女網友上網發文後，得到的答案讓丈夫不敢再開口要求。

這名女網友到臉書社團「爆廢公社」透露，她一天給丈夫500元零用錢，這500元是丈夫在外時的花費，「包含油錢、煙錢，下班是我們倆一起吃不算在裡面」，但丈夫認為只有500實在太少，原PO便詢問眾網友，「零用錢一天五百會太少嗎？」

PO文一出，網友踴躍回應，「我老婆一天才給100」、「我原本一天一百，現在漲到一天二百了」、「我一天只有25元買早餐」、「我一天30就可以解決了哈哈哈」、「我呢！煙錢、油錢、吃飯錢 ，兩百塊！超級的多還有剩唷」、「我老公一天也五百，也抽煙啊！他都會剩欸！」

網友更羨慕起原PO的丈夫，「500是我聽過最多的了」、「500很多耶！一個月就一萬五了」、「500很多欸！可以存很多私房錢」；看完留言，原PO的丈夫「頭已經低到不能再低了」，不敢再向原PO要求增加零用錢。

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