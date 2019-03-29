Show出好聲音 五峰原民歌唱大賽4/6開唱

2019-03-29 12:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「綻放五峰 Show出好聲音」活動，4月6日（六）上午9時在五峰鄉五峰國中登場， 比賽分傳統歌謠及流行音樂組，限五峰鄉的山地及平地原住民報名，參賽限額60人，每組前6名獲獎者可獲得1萬元到3000元不等獎金，報名電話（03）596-0020葉小姐。

這場原民歌唱大賽，在縣府、議會及立委孔文吉等補助，由新竹縣原住民就業暨文化推展協會主辦，協會理事長、也是議員張益生，歡迎散居各處的五峰鄉民共襄盛舉，前500名到場參加活動的原民，可免費領取50元餐券（限活動當日展售攤位使用）。

縣府原民處長雲天寶說，金曲獎最佳新人獎呂薔是五峰鄉人、知名歌手羅美玲是尖石鄉人，可見原住民天生擁有好歌喉。他邀請非原民朋友4月6日也可結伴到五峰聆聽原民好歌聲，或是安排一場輕旅行，享受五峰鄉山高水深的自然美景。

新竹縣原住民就業暨文化推展協會也呼籲，踴躍響應推廣原民文化，支持愛護河川水資源，一起推動農村2.0計畫的節能環保生活環境。

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