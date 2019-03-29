108年公費留考 增加新興半導體等11個學門

2019-03-29 11:56

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布108年公費留學考試學門及預定錄取名額，國際及兩岸教育司科長王鴻鳴表示，108年公費留學考試共計90個應考學門，其中因應政策需求列入新增「新興半導體」、「固力」、「風場運維」、「航太工程（發動機設計）」、「航太工程（飛行導控系統）」、「循環材料」、「新農業經濟」、「獸醫流行病學」、「幹細胞及再生生物學」、「分子免疫學及分子生物學」、「海洋政策」等11個學門，大多僅錄取一人，競爭激烈。

今年教育部公費留學考試學門、研究領域、留學國家、預訂錄取名額及應考專門科目等，已公布於教育部全球資訊網（點選路徑為:教育部首頁―認證檢定及留考―公費留學與各項獎學金―公費留學考試）。預定於6月底至7月中旬公告簡章，7月26日開放線上報名，10月6日舉行筆試，11月30日及12月1日舉行面試。

國際司科長王鴻鳴表示，自105年起公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學3類特殊身分受獎生，仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。

另為推動「新南向政策」，培育我國熟稔該地區的高階人才，自106年起新增「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士學位，108年選考包括「文史哲」、「政治（含區域研究）」、「藝術」、「文化資產」、「法律」、「社會科學」、「心理與認知」、「管理與經濟」、「建築、規劃與設計」、「數理化」及「農林漁牧」等11學群計25個學門，培育我新南向人才今年以選赴印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南等6國為目標。

108年公費留考預定錄取130名，各類別錄取名額為：一般公費生100名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名，如有疑問可電詢教育部國際及兩岸教育司：（02）7736-6733/ 7736-6715。

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