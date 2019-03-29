阿哲市長再出招！南市府今宣布國中每9班再增1師

2019-03-29 11:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（29）日宣布108學年度起，國中教師員額編制由「每班2.2人、未達9班增1人」，再增加實施「每9班增1師」。

南市教育局表示，這項政策是繼「學校行政人員未休假加班費由3日提高至7日」後，對教師釋出的重大教育利多，不僅滿足教學現場學生學習節數的需求，亦解決國中超額教師問題，提升教育人員工作士氣，展現推動108新課綱的決心。

台南市長黃偉哲認為，政府的政策需要因應環境的變動與民眾的期待，做適當的調整，近年來國中端因受少子化影響，減班情形嚴重，很多學校有超額教師的情形，造成師資不穩定，有影響學生學習品質的疑慮，因此，每9班增1師的這個決定，雖然將增加人事費支出，但卻相對的可有效減輕學校端超額教師的壓力、改善學校的體質，提升學生學習品質，是合理的教育投資。

教育局長鄭新輝表示，108新課綱最重要的關鍵在於師資，透過增額的措施讓國中師資更加充足，學校得依課程的需求適度調整校內師資專長結構，在推動新課綱的同時，也更加落實教師專長授課，對學生學習助益良多。

鄭新輝表示，在市府財政並不寬裕之際，教師增額得來不易，因此籲請學校應妥善規劃增加的教師人力，全力掌握新課綱的精神，引導教師改變傳統的教學習性，研發創新的教學方法，讓每個學生獲得最好的照顧，讓家長放心。

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