忠明高中傳腹瀉群聚感染 112名學生請假

2019-03-28 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市忠明高中今天陸續接獲班級導師回報，學生出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，加計一早就請假未到校學生，校方統計約有112名學生請假。台中市衛生局說，已啓動食物中毒調查，派員至學校衛生稽查，採集檢體，持續追蹤後續情形；教育局則說，校方已加強宣導師生戴口罩及勤洗手，同時提醒請假學生儘速就醫、在家休養，症狀解除後再返校上課。

忠明高中指出，今天上午高中部一早就有近50名學生以身體不適、準備大學申請備審資料等原因請假，不料，上學後不久，陸續接獲班級導師回報，學生出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，將學生帶往健康中心休息後，逐一通知家長帶學生去就醫及回家休息，約有50餘人到校後身體不適請假就醫或回家休息。

學校即刻通報校安系統及轄區衛生所，並配合衛生局進行疫情調查及採樣檢體。

衛生局說，接獲通報後，啓動食物中毒調查，派員至學校進行食物製備區環境的衛生稽查，也採集食餘檢體、環境檢體攜回檢驗，並已請防疫人員進行個案檢體採集。

衛生局指出，學生陸續至醫療院所就醫後，無人住院；衛生局即日起每日監測各班師生健康狀況，並每日進行全校消毒，使用稀釋漂白水1000至2000ppm消毒教室、廁所、水龍頭等，早上及下午各一次，將持續追蹤學校發病及個案就醫情形。

教育局指出，接獲學校校安通報後已請校方人員加強宣導師生戴口罩及勤洗手，也提醒請假學生務必儘速就醫並在家休養，症狀解除後始返校上課，避免病毒傳播。教育局會持續督導學校落實防治工作，並與衛生局共同監控後續情形。

忠明高中則指出，學校有國、高中部，學生午餐是吃相同菜色，除了高中部請假或身體不適人數多，國中部請假人數正常，今天僅7、8人請假，是否是食物中物有待衛生局調查。

但校方指出，近日逢學校段考，學生前兩天在密閉空間相處的時間較長，今早未到校的高中部學生中有兩人回報是因感染諾羅病毒請假，而且不少請假不適的學生中，多出現疑似感冒及腸胃不舒服等情況，是否與今天的情況有關，已提供衛生局調查參考。

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