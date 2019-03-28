照過來！121歲原台南測候所震損修復 3/31開放

2019-03-28 19:38

〔記者王俊忠／台南報導〕中央氣象局南區氣象中心的國定古蹟「原台南測候所」，建於1898年，但受到2016年206台南強震影響，部分結構受損，現已修復，3月31日（週日）重新開放，配合古蹟興建迄今121週年，特別以「1·2·1 起步走！」為名舉辦週年慶活動，邀請民眾一起體驗昔日氣象人員作業樣貌，與氣象局同仁共同引領氣象科技繼續向前邁進。

氣象局說，原台南測候所是日治初期第一批設立的測候所之一，也是台灣現存最古老的氣象建築，建物造型特殊，以18邊形、中置高塔、幾何造型取勝，在全世界罕見，也極具建築藝術價值，1998年被列為台南市市定古蹟，2003年升格為國定古蹟。

2016年206台南強震，5級震度讓這座百年古蹟的高塔和牆面受損，為了保存古蹟與顧及參訪民眾安全，中央氣象局針對古蹟建築結構本體進行補強工程，同時修復古蹟內部早期的氣象和地震觀測儀器，提供民眾更安全優質的參觀環境及提升文化教育功能。

南區氣象中心說，3月31日「1·2·1 起步走！」活動特別規劃「登風兆吉」風力塔導覽、「做一個胡椒管」手作古蹟紙雕、「鷲嶺話測候」聊古蹟故事、「聽風的歌」彩繪風鈴體驗及「南方．風和日麗」音樂會等節目，讓參觀民眾能更深入了解昔日氣象人員的工作型態與生活樣貌。

南區氣象中心氣象展示場–天文及海象區也將以嶄新面貌登場，讓南區氣象中心成為一個兼具歷史與現代風貌的環境教育場所，氣象局邀請各位大、小朋友與「原台南測候所」一同起步走，繼續為府城守望天氣、陪伴你我生活。

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