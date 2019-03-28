03/28 各報重點新聞一覽

2019-03-28 06:39

自由時報

吳：會實地了解韓國瑜意願

國民黨中央要讓高雄市長韓國瑜參與二○二○總統初選態勢逐漸明朗，國民黨主席吳敦義昨強調，不是說徵召就不必初選，適合的方法是用「徵召」或「特邀」的方式，主動變成被動，讓其共同參與初選，會在適當時間採取應有步驟，實地了解韓的意願。

詳見吳：會實地了解韓國瑜意願。

中天新聞違反公益、良俗 NCC開鍘／「天降祥雲」、「抹黑外交官」共罰百萬

不九合一選戰之後，中天新聞爭議多、申訴多，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）就「三個市長合體、天降祥雲」、「抹黑外交官」兩則報導共開罰一百萬元。ＮＣＣ並認為中天內控機制失靈、自律失能，損及視聽權益，致有營運不當之情事，要求中天一個月內落實獨立審查機制，檢討新聞採訪自律規範及新聞倫理委員會運作方式；若未完成改善，ＮＣＣ將命令撤換新聞部主管。

詳見中天新聞違反公益、良俗 NCC開鍘／「天降祥雲」、「抹黑外交官」共罰百萬。

所有總統都說改革// 蔡：只有我有 「憨膽」

蔡英文總統「海洋民主之旅」抵達美國夏威夷，於當地時間二十六日晚間出席僑宴。尋求連任的蔡總統說，所有總統都說要改革，但是只有她「憨膽」，真的用力去做。總統並向僑胞信心喊話，只要她做總統一天，台灣絕對不會接受「一國兩制」。

詳見所有總統都說改革// 蔡：只有我有 「憨膽」。

蘋果日報

米其林 高CP值 12餐廳新進榜 必比登推介出爐 星級、餐盤名單4/10公布

備受饕客注目的《米其林指南台北2019》下月10日將出版，米其林官方昨先公布高CP值、代表平價美食的「必比登推介」新進榜名單，今年34家入選、較去年少2家，其中12家新進榜，以麵食類居多，包括台北市大同區人氣爆棚的著名排隊美食阿國切仔麵、賣麵炎仔，都以最樸實的乾麵和豬骨熬的清湯，就獲青睞上榜。

舉重雙金 許淑淨用禁藥遭禁賽 誤食膳食補充劑 2奧運金牌恐被追討

台灣唯一奧運雙金的舉重女力士許淑淨，驚爆在2017年被驗出使用禁藥，遭到禁賽3年的處分，連同她在同一年拿到的世錦賽抓舉銀牌也一併被取消，並繳回獎牌。許淑淨昨在個人臉書發文道歉：「我因一時的疏忽誤食膳食補充劑而違反相關禁藥規定，我願接受所有處罰，致上最深切的歉意。」

聯合報

吹響攻擊號角！賴劍指蔡 曾背書台獨、赦扁2主張

行政院前院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰蔡英文總統。趕在蔡總統出訪回國前，出版社公布賴清德新書書摘，文中透露賴接閣揆前曾問蔡四個問題做最後確認，指自己主張台獨，一定會在立法院被質詢，但蔡總統對他說「可以維持一貫說法」；賴也主張特赦前總統陳水扁，蔡當時回應「會處理」。

誰殺了石虎？全台僅存不到500隻

石虎是瀕臨絕種的保育類野生動物，也是雲豹之外，台灣僅存的原生貓科動物；專家近兩年研究估計，全台只剩不到五百隻。雲豹已被宣告絕跡，石虎恐將步上雲豹的不歸路。石虎俗稱華南豹貓，牠身形如貓、斑紋如豹，山區居民暱稱台灣山貓。因為斑紋美麗，早年常被捕捉取其毛皮，也是餐桌上的山產。石虎是夜行性動物，主要在低海拔淺山活動，與人類高度重疊，加上開發行為不斷進逼山坡地，族群量已在滅絕邊緣。

中國時報

初選內戰 蔡賴翻臉

民進黨總統初選競爭白熱化！出訪南太友邦的蔡英文總統今晚返台，前閣揆賴清德卻出新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》來歡迎她回國。賴清德在書中披露，引發爭議的台獨與赦扁主張，早在他接任閣揆前，就與蔡英文確認過，蔡同意賴可維持一貫說法。但「黨政人士」隨即逐條打臉，更加碼爆料當初「賴清德只要行政院長」，意思是賴自己想要。一回國兩人就翻臉開打。

周錫瑋告蔡內亂罪 陳致中控韓外患罪

2020總統大選，藍綠司法肉搏戰先開打。前台北縣長周錫瑋，因蔡英文一再否認中華民國國號、國體，意圖破壞國體、變更國憲，27日前往高檢署告發蔡英文涉犯內亂罪。而高雄市議員陳致中也到法院按鈴遞狀告發韓國瑜觸犯外患罪，反遭韓國瑜隔海譏諷，陳為什麼不按鈴自首他有沒有犯「外遇罪」。

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