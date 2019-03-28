吳：會實地了解韓國瑜意願

2019-03-28

不是徵召就不必初選 最好用徵召或特邀 讓他共同參與

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中央要讓高雄市長韓國瑜參與二○二○總統初選態勢逐漸明朗，國民黨主席吳敦義昨強調，不是說徵召就不必初選，適合的方法是用「徵召」或「特邀」的方式，主動變成被動，讓其共同參與初選，會在適當時間採取應有步驟，實地了解韓的意願。

會在適當時間採取應有步驟

面對黨內「拱韓」聲浪，吳敦義擬徵召韓國瑜參加初選，遭已表態參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平反對，朱呼籲黨中央，要徵召韓就直接徵召，不必再進行初選。

對於朱立倫的意見，吳敦義昨在國民黨中央受訪時回應說：「不是說徵召就不必進入初選。」等於是堅持要進入初選程序。

至於是否決定於七月全代會徵召韓國瑜？吳敦義說，應該不會到七月，假設有所謂「徵召」或者「特邀」，不會在七月全代會才表達，會提早一點。

吳敦義指出，所謂徵召有各種狀態，最不可能的狀態是在七月黨代表大會對已認可的提名人再來顛覆；另外一個時段就是，初選登記的人都完成民調或黨員投票，還沒有進入全代會的最後認可前徵召另一個人，兩種狀況恐怕會引起參與初選同志的不平。

吳敦義指出，比較合適的腹案就是能夠用「特邀」或「徵召」的方式，化主動變被動，最好的選擇是在初選開始前就啟動，和已經表態、領表的人共同參與初選的過程，是比較最合常理的狀態。

對於是否會找韓國瑜談一談？吳敦義表示，會在適當的時間採取應該有的步驟，韓到底會不會有意願，他還沒有和韓當面談過，所以必須要實地了解狀況。

提名小組擬4/10前找韓朱王談

黨務人士表示，預計在四月十日中常會上通過總統提名作業要點和時程，並於四月十七日公告，因此可能在四月十日前，提名小組成員會分別找韓國瑜、朱立倫、王金平等人坐下來談。

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