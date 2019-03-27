真假東方美人茶 AI辨識準確率高達97％

2019-03-27 22:11

〔記者陳建志／台中報導〕東方美人茶又名「膨風茶」，台灣新竹、苗栗是主要產區，為了確保東方美人茶品質，客家委員會、客家創新研究中心委託亞洲大學，運用AI人工智慧與區塊鏈結合技術，針對新竹、苗栗五個茶農的茶園，將茶菁、乾燥、包裝等照片和製茶關鍵參數全程記錄，研發出可辨識真偽的AI認證系統，測試後準確度達97％，消費者購買後只要拍照回傳比對，就能確定真偽，未來希望能擴大到更多的農產品。

客委會主委李永得表示，東方美人茶是客家文化重要代表，因茶葉需經小綠葉蟬叮咬，因此不能使用農藥需有機管理，加上需人工栽培產量少，售價是茶葉中最高，為了建立一套認證系統，確保台灣東方美人茶不被魚目混珠，並能獲得國外消費者信任，進軍國際市場，委託亞洲大學運用AI人工智慧開發，今天將研究成果對外發表，肯定研究成果超出預期，未來可擴大運用到其他農產品。

亞洲大學校長蔡進發表示，學校AI人工智慧研究中心，近幾年結合AI人工智慧與區塊鏈技術，運用在農業、漁業、金融與醫療等領域，這次和客委會合作，將此技術運用在東方美人茶辨識上，獲得很好的成果，未來希望能和客委會繼續合作。

開發此套認證系統的亞大AI人工智慧研究中心薛榮銀主任表示，該套系統運用AI人工智慧結合區塊鏈技術，將5個茶農的茶葉，拍下摘採前有小綠葉蟬叮咬的茶菁、運送到製茶場時的茶菁，以及攪拌、乾燥後和包裝前等5個不同階段的茶葉影像，並紀錄溫度、濕度、攪拌時間等參數，利用AI的圖像辨識技術，分辨茶葉的出處，經測試準確度達97％。

薛榮銀主任表示，消費者購買茶葉後，只要拍3張照回傳，就能比對出是出自哪個茶農，並說未來資料庫只要能建立更多茶葉的樣本，就能擴大做為辨識市面上茶葉真偽，並且在此基礎上，擴大運用到更多的農產品。

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