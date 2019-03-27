撤出台灣？Uber：新法若上路 重新檢視在台營運

2019-03-27 20:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部現正著手修正「汽車運輸業管理規則103條之1」，對於「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」規定應遵守事項，包含每趟行程要以1小時以上進行計費、不得巡迴攬客等，外媒報導，此舉可能迫使Uber二度退出台灣市場。Uber台灣今天說，Uber北亞區公共政策與政府關係總監Emilie Potvin今天來到台灣，並未說出要退出現場的話，僅說新法若上路會重新評估在台灣營運模式，要如何才能繼續經營下去。

Emilie Potvin今天與媒體座談時，說明修法對Uber駕駛衝擊非常大，因為超過90％行程都不到1小時；每趟行程結束後要回車行，此舉更會造成車輛嚴重的空車率，導致車輛運用效率降低、空污增加等。

對於交通部近日在北中南各地舉辦修法座談會，Uber說，這些座談會，Uber、其他台灣本土叫車平台業者、代僱駕駛等利害關係人都沒受邀，這樣要如何與外界溝通呢？另外，對於台灣政府法規一再變更，Uber認為，此舉對於一家外商來說，會認為台灣這個市場是個不夠友善的環境，不知道台灣政府有無要創造一個好的環境給新創科技。

Uber說，他們2017年回歸台灣市場後，一直致力推出其他市場沒有的產品，像是台灣因少子化，各家庭都很重視寶寶，所以推出了連美國都沒有的寶寶優步服務；目前在台灣已有1萬多名Uber平台代僱駕駛，及超過300萬Uber用戶。Uber也與科技部談科技人才交流，然而台灣政府近期的政策，讓人質疑台灣是否真推動以科技為基礎的前景，呼籲政府應更有包容性，傾聽駕駛、租賃業者、網路叫車平台及消費者的聲音，找到一個不阻礙創新運輸且多贏的解決方案。

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Uber：恐因交通部新條款再次退出台灣

Uber北亞區公共政策與政府關係總監Emilie Potvin說，交通部新法若上路，將重新檢視在台經營。（Uber提供）

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