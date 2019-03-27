米其林光環加持 去年餐飲業績成長4.6％

2019-03-27 20:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2019台北米其林今天搶先公佈「必比登推薦名單」，今年共有34家獲選，今天先公布12家名單，包括80年老麵攤賣麵炎仔、以小麵館起家的四川吳抄手等都上榜。交通部觀光局表示，米其林登台1年所帶來的媒體廣告效益達1億8000萬元，且107年全台餐飲業績較上年成長4.6%，不僅獲選店家獲益，對其他餐飲業也有正向效果，盼未來國內餐飲業不再以追求價格至上，而是要求品質。

觀光局表示，當初推動米其林主要目在於國際行銷，米其林名單公布後所處造的效益遠超過觀光局和米其林合作的經費，當時就有統計，去年米其林發布當月（3月）全台餐飲業業績是歷年同期新高，107年的業績較上年成長4.6%，這顯示米其林發布確實會帶動餐廳生意，尤其許多摘星餐廳仍需提前數月預訂。

據觀光局統計，107年光是米其林創造的媒體廣告效益就高達1.8億元，這是其他廣告效益的好多倍，且現在包括日本、美國、星馬旅行社行程都指名要踩點台灣的摘星、必比登餐廳，尤其東南亞旅客最愛到夜市探索銅板美食，都指名必吃必比登推薦店家。

觀光局表示，台灣飲食長期追求高CP值，推動台北米其林一方面希望台灣美食不再追求價格，而是追求品質，同時也希望藉由米其林的標準，讓國內廚師追求職人精神、重視食材安全，這些後續效益是無法用數字量化的。

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