計程車犯重罪終身原不得考領執業登記 立法院修法放寬

2019-03-27 13:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院昨日3讀通過道路交通管理處罰條例修正草案，當中除酒駕相關條款外，對於計程車駕駛犯罪後的處分、不必讓緊急車輛致人死傷都有修正，包含犯下特定罪刑後，經法院判刑確定後，原會廢止其執業登記並吊銷其駕駛執照，這次修法後將不再吊銷駕照。另外，原犯故意殺人等罪刑後，終身不得再辦理計程車駕駛人執業登記，這次也放寬為申請前12年未再受刑，即可重新申請。

計程車駕駛人若在執業期中，原犯下竊盜、詐欺、贓物、妨害自由或刑法第230條至第236條其中1項罪名，經第一審法院判決有期徒刑以上後，需吊扣其執業登記證；經法院判決有期徒刑以上之刑確定，廢止其執業登記並吊銷其駕駛執照。

不過大法官於106年下午做出釋字第749號解釋，認為他們只是不適合開計程車，但可以開自己的車，一併吊銷駕照不適合，要求交通部進行法規修正，否則2年後該規定就直接失效。

交通部表示，106年大法官釋字749號發布後，實務上已經不會再吊銷其駕照。

另外，原規定故意殺人、重傷、搶劫、搶奪、恐嚇取財、擄人勒贖、槍砲彈藥刀械管制條例第7條及第8條、懲治走私條例第4條至第6條、組織犯罪防制條例第3條、第4條、第6條、毒品危害還制條例等、兒童及少年性交易防制條例第24條至27條，或兒童及少年性剝削防制條例第33條至37條等，都是終身不得再辦理計程車駕駛執業登記。

交通部指出，大法官日前也有釋憲認為此舉有違人民工作權，要交通部檢討放寬；經檢討後並於昨日立法院3讀通過後，未來上路實施後，除違反兒童及少年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例，仍終身不得再辦理計程車駕駛執業登記外，其餘刑責均可再刑滿後12年未再受刑宣告或執行時，即可重新申請。

交通部表示，民國103年有做過研究，發現這些罪犯12年後，再犯率降為0.01%至0.03%，但交通部認為違反兒童性自主等刑責仍不適合放寬，所以犯過該類型罪刑還是終身不得再辦理計程車執業登記。

另外，這次也修正駕駛聽聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓可處駕駛3600元罰鍰並吊銷駕照；這次修法特別新增不避讓致人死傷者，加重處6000元至9萬元罰鍰。

計程車犯重罪終身原不得考領執業登記 昨立法院修法放寬。圖中人車與此次修法無關。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

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