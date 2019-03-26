修正租賃法規台中座談 Uber駕駛抗議 小黃運將也發聲

2019-03-26 18:15

首次上稿 17:17

更新時間 18:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部草擬「汽車運輸業管理規則103之1修正案，引發小客車租賃業駕駛的不滿，交通部今天在台中區監理所舉行座談，3、4百位小客車租賃業聚集拉白布條抗議，痛批政府無能；計程車業者也不甘示弱，發動上百輛計程車延著監理所的圓環繞圈圈，雙方各自堅持立場。

交通部針對這項修正案將舉辦多場座談會，今天在台中是第二場，由於規定小客車租賃業應以日租或時租費率計費，且至少要1小時，引發租賃業駕駛的不滿，今天有3、4百多位駕駛在座談會前聚集，在監理所廣場抗議。

眾人拉布條抗議，痛批政府無能，指政府在兩年前說合法，因此不少駕駛投入Uber等小客車租賃，現在卻說不合法，讓駕駛難以適從。

網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，只要修正案通過，代僱駕駛就全部沒有工作了，其中明定起租要1小時，而且每次出車都要回原車行，非常不合理，要求撤回。

李威爾表示，呼籲政府撤回該修正案，不要官逼民反要求撤回，否則法條一旦通過，租賃業的司機都沒有工作了。

58歲鄭姓女司機表示，她是單親媽媽，代僱駕駛是她可以賺錢的方法，一旦修法就沒有收入，如何養小孩？

此外，計程車業者也不甘示弱，出動上百台計程車，在座談會進行時，繞著在監理所內廣場的圓環，要求政府要有決心保障計程車業者。

台中市計程車客運商業公會理事長邱秀美表示，希望政府能分類管理，回歸本業，計程車就是計程車，租賃車就是租賃車，互不相干。

對此，Uber今天下午發表聲明，表示對此平台上1萬名駕駛困境感同身受，也支持他們表達意見。這個最具爭議性的法規已經在公共政策網路參與平台引起超過6000則的熱烈討論，原因很顯而易見，60天的諮商期已經過了一半，Uber 和一萬名代僱駕駛卻都沒有受邀參與任何討論。Uber 呼籲政府積極召集所有相關利害關係人，包含代僱駕駛、租賃車行、網約科技平台業者，以及消費者參與討論，為台灣尋求多贏的解決方法。

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