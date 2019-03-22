修法座談火氣大 Uber與計程車業者互嗆「外口輸贏」！

2019-03-22 13:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕 交通部預告將修訂汽車運輸業管理規則第103-1條，引發網路叫車平台駕駛大反彈，今天上午在高雄區監理所舉辦首場分區座談，小客車租賃業與叫車平台代僱駕駛自救會逾200位代僱（多數為Uber駕駛）到場抗議政策反覆、被小黃綁票！

受邀出席代表還包括計程車公會，讓Uber業者更為不滿，批「103-1」條修法干計程車什麼事？找他們來分明是要找雙方來吵架的，是何居心？

到場抗議的叫車平台代僱駕駛自救會成員一早就持抗議布條及看板，在監理所外集結呼口號，警方避免雙方擦槍走火，增派警力到場警戒。

高雄市小客車租賃業同業公會理事長蔡美人、與發言人李威爾等人進入座談會場，質疑開會程序有問題，先前交通部曾允諾，4月26日修法公告截止前不會開座談會，而今竟以突襲方式找人來開會，還把不相干的計程車業者也找來，政策意圖昭然若揭！讓人更火大！李威爾說，交通部修法的用意就是要來消滅他們生存空間。

主持會議的高雄區監理所所長梁郭國表示，今天是開座談會，並非法令修訂的正式「公聽會」，只是找來各方相關代表，收集各方意見，會中不會做成任何共識或結論。出席的成大教授胡大瀛說，計程車業者也是這次修法的利害關係業者，他們也有權表達立場。

網路平台代僱駕駛自救會成員不滿主席的說法，在計程車公會代表發言時，全數退席抗議，有人還邊走邊罵「計程車髒兮兮」不思提升服務，而來擋他們的生計，計程車公會代表回嗆，「說話尊重點！」、雙方互嗆「外口輸贏」，會場火藥味一度緊繃。

李威爾會後要到場抗議的自救會成員，往後，中、北部的座談會，每一場都要到場，揚言如果政府仍一意孤行推動修法，大家一起到總統府前凱道上見！

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