國保繳費4月1日到期 若沒繳最高月領少4872元

2019-03-27 11:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民年金十年首期保費將在下月1日到期，衛福部社會保險司今天召開記者會提醒，若超過期限、超過10年未繳的保費將無法補繳，身障年金最高差距到月領4872元。

社保司司長商東福說，本來國保繳費期限已延後到本月31日，但因碰到週末假日、依法可順延到四月1日最後繳費期限。

商東福指出，如果有保費超過10年未繳，該段超過10年未繳的保費將無法補繳，也不能計入國保年資，最重要是未來領取年金給付時，老年年金不得擇優領取A式，身心障礙年金無基本保障4872元，給付權益影響很大。

商東福說，之前有稱有100萬人仍欠繳97年的國保首期保費，其實100萬名欠繳國保保費的人當中，多數人並非中高齡經濟弱勢身分，例如其中54.8萬人為50歲以下，未來仍有機會透過加保勞保等職域性社會保險來獲得老年年金。

社保司指出，50歲以上且勞保年資15年以上有8.8萬人，未來已可領取勞保老年年金；另外扣除已死亡4.2萬人、已領取軍公教勞保老年給付、正領取社福津貼、50歲以上重度身心障礙者及低收入戶等本來就僅能領取B式老年年金給付之人數4.9萬人，估算可能影響人數約27.25萬人。

衛福部呼籲，尚未繳納保費者儘速洽詢勞保局申請補繳，若無力一次繳納逾期未繳的保費及利息，可向勞保局辦理分期，最多分40期繳納保險費，或向勞保局申請拆單補繳。

衛福部表示，針對年滿65歲或重度以上身心障礙被保險人的前3期分期金額，原來規定的每期最少1000元，首三期依不同保費補助身份分別調降至674元、505元或337元。只要按期繳納分期保費，就可以按月領取老年年金給付或身心障礙年金給付。

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