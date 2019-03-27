為何Google加碼投資 台灣的優勢是這個！

2019-03-27 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕台灣已是Google亞太區最大研發基地，今年Google更宣布在台擴大投資，於新北的台北遠東通訊園區打造全新辦公園區，並增聘台灣員工，Google台灣董事總經理簡立峰分析，關鍵在於台灣的硬體工程師也有軟體知識，這是台灣的優勢。

本報昨天報導，Google美國總部資深副總裁Rick Osterloh昨天參加記者會，宣布遠東通訊園區會成為研發工程的集散中心，目標是讓團隊於2020年底分批遷入。他也談到人才培育，認為台灣人才對Google來說不可或缺。

報導指出，Google台灣董事總經理簡立峰表示，去年Google智慧台灣計畫達成培訓人工智慧AI人才5000人、數位行銷人才5萬人的目標，今年預計培育AI人才1萬人、數位行銷人才10萬人。

《遠見》報導，簡立峰指出，Google在台灣成長快速，代表人才夠優秀，台灣除了是硬體科技重要產業鏈所在地，更珍貴的是，台灣的硬體工程師也具備軟體知識，他認為這是台灣的優勢，「不要妄自菲薄」。

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